A Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento inicia o projeto de castrações que atenderá 100.000 animais entre cães e gatos em todo o Estado do Rio de Janeiro.

O projeto, que em Paraíba do Sul, conta com a parceria da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Agrário (SMADA) tem como principal objetivo atender cães e gatos que vivem nas ruas por intermédio de protetores cadastrados, no entanto, a ação também atenderá animais de pessoas que não se caracterizam como protetores e que deverão igualmente realizar seu cadastro na SMADA.

Confira os documentos necessários para cadastro pessoal: CPF, RG, comprovante de residência e carteirinha de vacinação. Os documentos para os protetores são: CPF, RG, comprovante de residência, carteirinha de vacinação se houver e declaração do médico veterinário comprovando que a pessoa é protetora.

Para mais informações ligue para SMADA, que fica localizada no Parque Salutaris (24) 2263-8695.