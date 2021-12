Suspeitos de homicídio em Volta Redonda são presos em Minas

Policiais militares de Minas Gerais prenderam nesta quarta-feira, em duas cidades da Zona da Mata, um homem e uma mulher suspeitos de um homicídio praticado em Volta Redonda no final de fevereiro de 2019. Contra eles havia mandado expedido pela Justiça.

O homem, de 30 anos, foi preso em Divino. Ele foi encontrado numa vidraçaria onde trabalhava. A prisão da mulher aconteceu em Tombos.

Segundo a PM de Minas Gerais, a mulher foi encaminhada para uma penitenciária feminina em Juiz de Fora, enquanto o homem foi levado para a cadeia pública de Muriaé.

O homicídio atribuído aos dois teve como vítima Rondinelli dos Santos, de 39 anos. O corpo dele foi encontrado nos fundos de uma chácara na Rua Angra dos Reis, no bairro Siderlândia. O corpo apresentava um ferimento no olho esquerdo, feito provavelmente com uma faca.

A delegacia de polícia de Volta Redonda já tinha tomado conhecimento da prisão, no momento desta publicação e estava buscando mais detalhes a respeito com a polícia de Minas Gerais. Fernando Pedrosa