Suspeitos são presos com drogas e granada, no bairro Coqueiro

Dois suspeitos, de 27 e 24 anos, foram presos na tarde de terça-feira, por volta das 14h30min, com drogas e uma granada caseira, na Rua J, Alameda do Cras, no bairro Coqueiro, em Volta Redonda.

Uma denúncia anônima levou os agentes até os suspeitos. Eles receberam voz de prisão e foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.

Foram apreendidos 39 pinos de cocaína, 22 trouxinhas de maconha, 120 pedras de crack, 11 de haxixe e uma granada caseira. As drogas e a granada foram levadas para Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, onde foi feito o registro. Os suspeitos permaneceram pesos.