PRF flagra homem com drogas na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) apreenderam no início da tarde desta quinta-feira, por volta das 12 horas, dois pinos de cocaína num dos bolsos da roupa e uma cápsula que estava escondida num compartimento do painel do veículo Fiat Uno (Piraí), no km 254, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Piraí.

Os agentes estavam em patrulhamento quando abordaram o condutor do veículo que ficou muito nervoso, levantando suspeitas da PRF. Durante revista pessoal e no interior do veículo as drogas foram encontradas.

Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) da PRF, onde o homem foi enquadrado no porte de droga para consumo próprio. Foram verificadas infrações de trânsito, o condutor não era habilitado e o veículo estava em mau estado de conservação e segurança (pneus em mau estado).

Além disso, estava com o licenciamento vencido, no valor total de R$ 1.369,11. O veículo foi removido para o pátio da Polícia Rodoviária Federal.