Carro sai da pista e quase cai em barranco em Angra dos Reis

O condutor de um carro perdeu o controle de direção na manhã desta quinta-feira, por volta das 7h15min, e quase caiu em um barranco às margens da BR-101 (Rodovia Rio-Santos), no bairro no Mirante do Camorim, em Angra dos Reis.

Os bombeiros foram acionados e conseguiram retirar o motorista do veículo. Ele não teve ferimentos graves. Foi necessário amarrar o carro com uma corta para evitar que caísse do barranco. O trânsito apresentou lentidão, mas não chegou a ser totalmente interrompido. (Foto: Redes sociais)