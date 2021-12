Disponibilização de doses em carro-volante, shoppings e unidades buscam alcançar 100% da vacinação para primeira, segunda e terceira doses

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda traçou novas estratégias para alcançar 100% da vacinação contra Covid-19 para primeira, segunda e terceira doses. Entre as ações está o “carro da vacina”, que tem percorrido bairros diariamente, e a disponibilização das doses em shoppings (Sider e Park Sul) e nas 46 unidades de saúde do município. Juntas, as estratégias têm atendido cerca de 2.200 pessoas por dia.

As iniciativas tiveram início no dia 1° deste mês. Hoje, 98% dos moradores de Volta Redonda acima de 12 anos receberam pelo menos a primeira dose.

Busca ativa nos bairros

O “carro da vacina” percorre, de segunda a sábado, das 9h às 13h, bairros da cidade. O objetivo da busca ativa é avançar na imunização da população. Equipado com um sistema de som, o veículo avisa, com um dia de antecedência, quando será a vacinação naquela localidade e convida os moradores a se vacinarem. A ideia é similar ao popular “carro do ovo”, com a diferença da presença de uma equipe de enfermagem pronta para aplicar a vacina na hora. Basta chegar e apresentar cartão vacinal ou do SUS e CPF.

Postos fixos de imunização

A SMS também disponibilizou postos fixos de imunização; são eles nos shoppings Sider e Park Sul, que funcionam de segunda a sábado, das 10h às 20h, e em todas as 46 unidades de saúde (UBS e UBSF), das 8h às 16h, em dias de semana. Onze unidades estão com horário estendido para atender a população, até as 21h: São João, São Geraldo, 249, Vila Mury e Volta Grande. Até as 18h: Siderlândia, Jardim Paraíba, Vila Rica/Tiradentes, Santo Agostinho, Açude I e Santa Cruz.

“Hoje, ainda temos uma dificuldade em motivar algumas pessoas a se imunizarem. Os abaixo de 40 anos que ainda não voltaram para tomar a segunda dose e a terceira dos idosos. Queremos facilitar o acesso às vacinas, que também continuam sendo disponibilizadas diariamente nas 46 unidades de saúde do município. É o empurrãozinho que faltava para as pessoas tomarem as vacinas”, afirmou o coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, o médico sanitarista Carlos Vasconcellos.

Quem deve se vacinar

Devem se vacinar pessoas com 12 anos de idade ou mais que ainda não receberam nenhuma dose ou que estão com a segunda aplicação contra a Covid em atraso; ou seja, há mais de 21 dias. A terceira dose é para os com 50 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos três meses. Os abaixo de 50 anos podem recebê-la somente após cinco meses da segunda.

Fotos: Divulgação/Secom PMVR