O atual presidente do Barra Mansa FC, Genivaldo Silva conseguiu sua reeleição ao vencer os seus dois concorrentes em eleição que aconteceu na sede do Clube Municipal, no Centro de Barra Mansa.

A Chapa 1 (Genivaldo Silva) obteve 34 votos, enquanto as outras duas: Tiago (filho do presidente) com 9 votos e na última colocação ficou a Chapa de número 2 (Moranguinho) com quatro votos.