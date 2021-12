Guarda Municipal volta a deter morador de rua

O morador de rua que, no último domingo (5), feriu outro com uma faca, na Vila Santa Cecília, tornou a ser levado à delegacia de Volta Redonda três dias depois. Na tarde da quarta-feira (8), ele se desentendeu com outro homem na Rua Edson Passos, no Aterrado, a quem teria ameaçado com uma tesoura.

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) foi chamada por uma moradora, que presenciou a confusão. Quando os agentes chegaram, os dois já não estavam brigando, mas, como a tesoura foi encontrada, ele foi conduzido de novo à delegacia.

Desta vez, não foi aberto um boletim de ocorrência. Foi feito somente um Registro de Comunicação Administrativa (RCA). Os dois foram liberados. (Foto: GMVR)