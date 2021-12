Hospital do Retiro promove oficina de Planejamento Estratégico

Objetivo foi capacitar gestores e técnicos para tomada de decisões administrativas

O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR) – Hospital do Retiro – realizou nesta semana, um workshop de Planejamento Estratégico, tendo como público-alvo todos os coordenadores da unidade de saúde, bem como a direção, a gerência de enfermagem e o escritório de Qualidade. A oficina foi ministrada pelo palestrante Davidson Carvalho, que abordou a introdução e desenvolvimento de ações decorrentes da apresentação do planejamento estratégico para o HMMR.

O evento foi promovido com o objetivo de capacitar gestores e técnicos para contribuir com as tomadas de decisões administrativas, a partir do conhecimento técnico e prático em Planejamento Estratégico Participativo. Durante o workshop, Davidson Carvalho definiu o planejamento estratégico como um processo gerencial, que permite estabelecer um direcionamento a ser seguido pela organização.

De acordo com a diretora geral da unidade, Márcia Cury, o Hospital do Retiro está se empenhando para que a unidade seja referência no atendimento aos pacientes e buscando a certificação pela ONA (Organização Nacional de Acreditação).

“A oficina nos permite identificar como se encontra o hospital, traçando um roteiro para atingir os objetivos a curto, médio e longo prazos. Dessa forma, teremos a melhoria contínua da atenção e a garantia da qualidade na assistência à saúde”, ressaltou a diretora.

O Palestrante

Davidson Carvalho é mestrando em Direção Comercial e Marketing Universal, pós-graduado em Auditoria de Sistemas de Saúde, Administração Hospitalar, Educação, Marketing, auditor das normas ISO 9001, ISO 140001 e ISO 45001, tem formação de auditor ONA e, atualmente, é professor ministrante em cursos de pós-graduação das disciplinas de Gestão da Qualidade, Auditoria e Planejamento.

Fotos: Divulgação – Secom/PMVR.