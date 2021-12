Polícia Militar aprende drogas no bairro Cidade Alegria

Policiais militares estavam em patrulhamento na noite de quarta-feira, por volta das 18h20min, na localidade conhecida como “zona do medo”, ponto de tráfico de drogas, quando depararam com um suspeito na Rua dos Eucaliptos, bloco 35, no bairro Cidade Alegria, em Resende.

Os agentes fizeram a abordagem e perceberam que o suspeito estava bastante nervoso, mas nada de ilícito foi encontrado. Foi verificado que o suspeito estava sem documento. Ao ser indagado se tinha algo ilícito ele disse que havia uma bolsa com entorpecentes no berço de seu filho. Disse que era o responsável para guardar e distribuir os entorpecentes para uma facção criminosa.

Em revista no local guarnição encontrou além da bolsa mencionada pelo suspeito, uma mochila preta com farto material entorpecente. Foram apreendidos 774 pinos contendo pó branco (cocaína) e quatro trouxinhas de erva seca (maconha).

O suspeito recebeu voz de prisão e conduzido a Delegacia de Polícia de Resende. Após o registro o suspeito continuou preso.