Policiais militares apreendem drogas no bairro Fazenda da Barra III

Policiais militares receberam informações sobre o tráfico de drogas que estava ocorrido na Avenida São Gotardo, no Parque Minas Gerais, na Fazenda da Barra III, em Resende.

Os agentes foram até o local e quando os suspeitos firam a presença da viatura policial correram em direção a uma área da mata. Um deles não conseguiu passar por baixo de uma cerca de arame farpado e foi abordado.

Com o suspeito foi apreendido um rádio comunicador e uma sacola contendo 39 pinos de cocaína. O suspeito disse que as drogas eram para a venda no local.

Foi solicitada a presença de outra viatura policial que ajudou nas buscas, mas o suspeito não foi encontrado. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, de Resende, onde foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso.