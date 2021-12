Policiais militares apreendem jovem com drogas no bairro Santa Cruz

Policiais militares apreenderam no final da manhã desta quinta-feira, várias drogas, com um suspeito, no condomínio, localizado na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no Residencial Ingá I, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

Durante a ação foram apreendidos com um jovem, de 21 anos, 99 pinos de cocaína e 98 sacolés de maconha. Ao entrarem no residencial, os agentes flagraram o suspeito saindo de uma área de mata próxima ao Ingá II. Ele jogou na mata a sacola contendo os entorpecentes e um celular.

O caso foi encaminhado para a delegacia de Volta Redonda. Foto: Polícia Militar