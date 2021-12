O vereador Antônio Régio Gonçalves Dias, o “Lela”, teve Lei aprovada de grande relevância à população e principalmente para famílias que vivem momento mais importante da vida com a chegada dos filhos, portanto cria curso de primeiros Socorros durante o Pré-Natal, com a finalidade de apoiar pais e mães, com cuidados e ações a serem executados em caso de acidentes com bebês (engasgamento, sufocação, afogamento, asfixia, ou outras situações).

Salienta que os cursos deverão ser ministrados por entidades especializadas, ou por policiais militares-bombeiros, pertencentes å policia militar do Estado do Rio de Janeiro.

Em sua justificativa, Lela ressalva que o Pré-Natal tem como objetivo acompanhar a saúde da gestante, e também a do bebê em fase de desenvolvimento no ventre materno, e que o relacionamento entre pais e filho é de extrema importância após o nascimento, exigindo deles, principalmente da mãe, cuidados e ações de como agir em caso de engasgamento, sufocação (asfixia), afogamento, tombos, sangramentos, etc. Enfim, são várias situações que os primeiros socorros podem ajudar e contribuir no primeiro momento de como lidar com um simples acidente, algo que pra muitos é simples, mas se não souberam como realizar alguma manobra pode ser fatal.