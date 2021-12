Livros de Marly e Evandro Sarmento são tema da última edição deste ano; estreia acontece a partir das 18h, no Facebook do Grêmio Barra-mansense de Letras

O Grêmio Barra-mansense de Letras promete causar muita emoção com a última edição virtual do Sarau Mestres da Poesia deste ano. Pois a escolha da vez foi em dose dupla, com obras de um casal grebalista de longa data: Marly Sarmento e Evandro Sarmento. O vídeo será lançado no próximo sábado, dia 11, a partir das 18 horas, na página do Facebook do Grebal, que pode ser acessada pelo link https://facebook.com/grebal.

As obras cujas poesias serão declamadas são “Meditação”, de autoria de Marly, e “Cantos ao Entardecer”, de Evandro, que é membro vitalício do grêmio, o segundo desde a fundação, e já ocupou cargos na diretoria desde 1979, até mesmo como presidente. Marly também reúne em sua trajetória marcos importantes de contribuição para o cenário cultural local, inclusive como fundadora da Academia Barra-mansense de Letras (ABL).

– A emoção se completa nesse Sarau Mestres da Poesia. O encontro de duas obras literárias carregadas de sentimentos, escritas por mãos que, por si, exprimem excelência. Marly Sarmento e Evandro Sarmento são referências no movimento literário. E me orgulho em poder transportar a maestria dos seus versos para o sarau que abre as festividades de fim de ano, encerrando essa temporada de grandes mestres da nossa literatura – ressaltou o presidente do Grebal, Paulo Rangel.

Nessa realização, os declamadores são: Ceminha Guedes, Estélia Meg, Indieslay Meneguiti, João Pedro Barros, Rita Rangel e Paulo Rangel. O sarau conta também com a participação de Abrahão Lincoln Graciosa Machado, atração musical em voz e violão. Após essa exibição, haverá ainda, nas próximas semanas, outras homenagens, surpresas e muita poesia para encerrar 2021 com chave de ouro.

O presidente do Grebal adianta que para o próximo ano serão abertas as inscrições novamente para os autores grebalistas que desejarem ter suas obras como tema das edições do Sarau Mestres da Poesia 2022. Músicos e artistas plásticos da região também terão as portas do Grêmio Barra-mansense de Letras abertas para participar.

Os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp: (24) 99912-1975 ou pelo e-mail grebal1975@gmail.com. A sede fica situada à Avenida Argemiro de Paula Coutinho, nº 44, no Centro de Barra Mansa. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 13h às 17 horas. E todos os eventos e novidades podem ser conferidos pela página no Facebook.