Acidente na Beira-Rio fere motociclista em Volta Redonda

Um motociclista de 32 anos ficou ferido em um acidente na tarde desta sexta-feira (10), na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, em Volta Redonda. Ele bateu em um carro na altura do bairro Retiro. Com o impacto, sua moto foi parar embaixo do veículo.

A vítima, Marcos Júnior Nogueira dos Santos, de 32 anos, foi socorrida pelo Samu e levada ao Hospital São João Batista. De acordo com o hospital, ele sofreu um politrauma, passou por exames de raio-X e, no momento desta publicação, passava por avaliação de um ortopedista e de um bucomaxilo, A Beira-Rio ficou congestionada por conta da presença dos socorristas para a realização do socorro. (Foto: José Roberto Mendonça)