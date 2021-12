Um adolescente, de 17 anos, morreu durante um confronto com a Polícia Militar no início da madrugada desta sexta-feira, na Rua Luis Isaque Mercedes, no bairro Roselândia, em Barra Mansa.

Policiais militares foram averiguar denúncia sobre homens armados traficando drogas na localidade conhecida como “Grota do Chuchu”. Segundo os agentes dois homens estavam no local que reagiram durante a tentativa de abordagem.

Houve o revide de um adolescente, de 17 anos foi baleado no quintal de uma casa. Ele recebeu ordem de se entregar, mas voltou a atirar. Ele chegou a ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu aos ferimentos quando era levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Centro.

Contra ele, havia um mandado de busca e apreensão expedido pelo Juizado da Infância e da Adolescência. Ele também tinha 13 anotações em ocorrências policiais.