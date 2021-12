Ballet Educação de Volta Redonda promove espetáculo ‘Sonho de Dançar’

Projeto da rede municipal de ensino fará duas sessões em escola do bairro São Luiz

O projeto Ballet Educação, que atende alunos da Rede Municipal de Ensino de Volta Redonda, promoverá no próximo sábado, dia 11, o espetáculo “Sonho de Dançar”, com duas sessões às 10h e às 11h30 no auditório da Escola Municipal Prefeito José Juarez Antunes, no bairro São Luiz. Com o objetivo de aliar educação, cultura e arte, promovendo o desenvolvimento global dos estudantes da rede, o projeto foi retomado em agosto deste ano com aulas gratuitas de balé e dança contemporânea.

“O Ballet Educação teve seu inicio em setembro de 2005 e vem sendo construído passo a passo ao longo de 16 anos, alcançando seus objetivos. E hoje, sem dúvida, é um agente transformador na vida dos alunos que dele participam. Ele prepara jovens bailarinos através das aulas de Ballet Clássico e de Dança Contemporânea”, ressaltou a secretária municipal de Educação, Therezinha dos Santos Gonçalves, a ‘Tetê’.

O amadurecimento do trabalho é traduzido e assistido nos espetáculos que são realizados todos os anos. O projeto conta com muitas conquistas em festivais de danças, além do fato de que ex-alunas continuam seus estudos em escolas de renome, como a Escola de Dança Maria Olenewa (escola pertencente ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro) e Escola do Teatro de Bolshoi no Brasil.

“O projeto é responsável por ter influenciado na profissionalização de algumas alunas que atualmente trabalham com ensino da Dança Clássica. Neste mês, inclusive, temos uma ex-aluna se formando na Escola Bolshoi do Brasil. Um orgulho para todos nós”, frisou a secretária.

Atualmente o projeto Ballet Educação tem sede nova, localizada na Escola Minas Gerais, no bairro Retro. Por conta da pandemia, as atividades do projeto estão funcionando com número reduzido de alunos, respeitando o protocolo sanitário de prevenção. Fotos: divulgação Secom/PMVR.