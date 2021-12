Atualmente o município realiza cerca de 200 atendimentos por mês, com o cadastro no programa estadual o número de atendimentos será ampliado

A Secretaria de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa está orientando os munícipes interessados em castrar cães e gatos, a realizar cadastro no programa RJPET, projeto da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento que irá realizar 100 mil castrações em todo o Estado. Nesta quinta-feira, dia 09, o secretário da Pasta, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, se reuniu com as clínicas particulares do município, interessadas em prestar o serviço de forma terceirizada. No Sul Fluminense, a ‘Cirac – Proteção Animal’, instalada no distrito Bulhões, em Porto Real, é a responsável pela coordenação dos procedimentos.

“Nos reunimos com as clínicas particulares aqui de Barra Mansa para apresentar o projeto, traçar estratégias e cadastrá-las junto à Cirac. Durante essa reunião, nós também discutimos a possibilidade até de realizar um mutirão de castrações”, disse Beleza.

Atualmente, a Clínica Veterinária Municipal realiza mensalmente cerca de 200 castrações em atendimentos realizados através de marcação. “Não há uma fila em Barra Mansa para a realização do procedimento, os tutores interessados em realizar a castração do seu pet, fazem o agendamento pelo telefone (24) 3324-7917.– toda sexta-feira a partir das 8h – e na semana seguinte o procedimento já é realizado. Esse projeto do governo estadual nos dará um suporte maior, ampliando o número de atendimentos e, assim, auxiliando no controle populacional de cães e gatos”, destacou a responsável técnica pela Clínica Veterinária Municipal, Rafaela Fortes.

Ela acrescentou ainda, que “isso também contribui para o controle de algumas patologias, como por exemplo, esporotricose e leishmaniose, pois os animais castrados não ficam perambulando e dissipando doenças”.

RJPET QUASE 10.000 CASTRAÇÕES

A ação tem como objetivo castrar cães e gatos resgatados por protetores independentes, ONGs e pessoas físicas. Segundo o projeto, os protetores poderão castrar até oito animais por mês e pessoas físicas podem castrar apenas um animal nesse mesmo período.

“Não há um número limitado por município, os tutores e protetores que se cadastrarem serão atendidos de acordo com o cadastro realizado. Atingindo a meta, nós encerramos o projeto”, explicou o gerente da Cirac, Fabrício Santos Silva.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa, Roberto de Carvalho, o Beleza, a região será contemplada com quase 10 mil castrações. “Nós estamos nos organizando para atingir um número maior de castrações na cidade. Não há um número específico de quantas vagas serão disponibilizadas por cidades, então nós estamos orientando os nossos moradores a buscar esse cadastro para que consigamos um número expressivo em na cidade”.

Os interessados devem se cadastrar através do canal disponibilizado pelo Estado: https://rjpet.com.br/entrar. Os protetores que não tiverem o comprovante do trabalho, devem comparecer à sede da secretaria de Desenvolvimento Rural para emissão do documento. A Secretaria de Desenvolvimento Rural está à disposição da população para tirar dúvidas através do telefone (24) 2106-3547 ou no endereço: Rua 17, bairro São Luiz.

O secretário disse ainda que para auxiliar os moradores, haverá postos de cadastramento em postos estratégicos da cidade. “Estaremos na Praça da Matriz e nas feiras, por exemplo. Dessa forma conseguimos atingir um número maior de castrações”, concluiu Beleza.