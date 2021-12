Espaço tem dois andares, onde são oferecidas oficinas coletivas nas áreas de fisioterapia, educação física, psicologia, serviço social, música e terapia ocupacional

Depois de três anos fechado, o primeiro centro público de atendimento a pessoas com Alzehimer da América Latina foi reaberto nessa sexta-feira, dia 10. O Centro de Atendimento a Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares, o Centro Dia Synval Santos, no bairro Jardim Paraíba, foi totalmente reconstruído.

A coordenadora do Centro de Alzheimer, a psicóloga Daniele Freire, ressalta que a reabertura do espaço significa fazer a política publica acontecer na prática.

“Retornar para essa unidade que foi construída para eles, pensando neles, é de novo requalificar o serviço. É oportunizar a ampliação da capacidade de atendimento, fomentar outras ações e oferecer um bem-estar maior, tanto para as famílias quanto para os idosos. Estamos de volta para casa”, disse a coordenadora emocionada.

O Centro Dia Synval Santos é um serviço da secretaria de Ação Comunitária (Smac), por meio do Departamento de Proteção Especial Social. A unidade visa fornecer o atendimento qualificado e continuado, através de estimulação aos idosos com a doença de Alzheimer, já na fase média do desenvolvimento.

O centro fornece orientação, escuta, acolhimento e acompanhamento das famílias, reduzindo a sobrecarga natural que a doença tem como uma espécie de efeito colateral. Essas ações impactam na qualidade de vida da família e do usuário.

O local serve ainda como polo de orientação sobre a doença para comunidade, e é um centro de estudo e pesquisa científica, para que as universidades desenvolvam estudos a respeito da doença nas mais diversas áreas.

O Centro Dia fica em um prédio de dois andares, com salas amplas, com pista de caminhada, onde são oferecidas oficinas coletivas nas áreas de fisioterapia e educação física, psicologia, serviço social, música e de terapia ocupacional. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. Os idosos são atendidos duas vezes por semana. Em média, o espaço consegue disponibilizar 80 atendimentos semanais.

Durante a reinauguração, estavam presentes o prefeito Antônio Francisco Neto, secretários municipais, o vereador Fábio Buchecha, representantes da família do senhor Synval Santos, coordenadores municipais, a arquiteta responsável pelo projeto, Maria Tereza Homem da Costa, o presidente da Associação dos Parentes e Amigos das Pessoas com Alzheimer, Jorge Pantaleão, entre outros.

O prefeito Neto agradeceu o trabalho que vem sendo realizado pela equipe na reconstrução do Social em Volta Redonda.

“Estamos reconstruindo a nossa cidade e para isso, eu conto com uma equipe eficiente, que não mede esforços para avançar nos serviços oferecidos a nossa população. Prova disso, é a reconstrução desse espaço maravilhoso, que está sendo reaberto hoje e vai beneficiar muita gente que precisa”, disse o prefeito.

O secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, ressaltou que hoje é um dia de alegria.

“Estou muito feliz em poder estar reinaugurando o Centro de Alzheimer. Aproveito para agradecer a minha equipe pelo excelente trabalho que eles vêm desenvolvendo. Estamos lutando diariamente para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Para que essa reinauguração acontecesse, muita gente esteve envolvida, inclusive de outras secretarias. É uma alegria muito grande, pois quando assumimos a Smac no início do ano, tudo isso estava destruído, assim como os Centros Dias, os Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e Capd (Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência). Mas estamos empenhados em reconstruir essa cidade que tanto amamos”, disse o secretário.

