Uma mulher de 37 anos foi ferida a faca no abdômen, na manhã desta sexta-feira (10), em Barra do Piraí, ao tentar intervir numa briga entre seu irmão a ex-companheira dele. O fato ocorreu na Rua Nossa Senhora das Graças, no bairro Gama.

A Polícia Militar foi avisada quando a vítima chegou à Santa Casa de Barra do Piraí. Não foi informado o estado da vítima, mas os policiais relataram ter conversado com ela.

Os agentes foram ao endereço do homem, de 29 anos. Ele foi conduzido à delegacia de polícia, onde o caso foi registrado como lesão corporal. Depois de ouvido, ele foi liberado.