Operação prende 8 e apreende arma, munições e mais de R$ 100 mil

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO/RJ), e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizam nesta sexta-feira (10/12) a 2ª fase da Operação Desvio de Rota.

Até o início da tarde, haviam sido presas oito pessoas, apreendida uma arma, munições, mais de R$ 100 mil em espécie, celulares, três veículos, entre outros documentos e dispositivos diversos. A operação mobilizou um total de 160 agentes (64 da CSI/MPRJ e 86 da PRF), 53 viaturas e dez promotores de Justiça.

O objetivo é cumprir 19 mandados de prisão e 38 de busca e apreensão contra uma organização criminosa voltada para a prática de crimes contra a ordem tributária e contra a administração pública. Os acusados realizavam transporte de combustível para o Estado do Rio por meio de fraudes fiscais, causando prejuízos imensuráveis aos cofres públicos. A ação conta com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e da Corregedoria da Polícia Militar. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal de Duque de Caxias, estando empenhados em seu cumprimento 160 (cento e sessenta) agentes da CSI/MPRJ, PRF e Corregedoria da PMERJ, bem como 10 (dez) Promotores de Justiça do GAECO/RJ.

O GAECO/RJ denunciou à Justiça um total de 29 pessoas que responderão por crimes como organização criminosa armada com atuação mediante conluio com funcionários públicos, corrupção ativa e passiva. Os mandados de prisão e busca e apreensão são cumpridos em 9 municípios do Rio (Capital, São João de Meriti, Belford Roxo, São Gonçalo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Piraí e Volta Redonda) e em Paulínia e Bauru, São Paulo. São realizadas buscas também no 31º BPM.