Quatis zera fila de castrações do programa ‘RJ PET’ no município

A Prefeitura de Quatis, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou cerca de 165 castrações de cães e gatos, desde o início do programa, no dia 28 de outubro. O RJ PET: 100 mil castrações é uma ação do governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria Estadual de Agricultura, responsável pelas Políticas Públicas de Proteção e Bem-Estar Animal.

“Muito gratificante poder levar as castrações para todos os municípios!! Mais ainda, ver resultados como esse. Vamos seguir trabalhando para cumprir nossa meta de 100.000 castrações”, disse o secretário de agricultura Marcelo Queiroz.

A fila de animais cadastrados no município para castração foi zerada e os procedimentos foram realizados no CIRAC, instituição conveniada à prefeitura. O projeto visa proporcionar o bem estar ao animal que será castrado, oferecendo muitos benefícios aos animais, para evitar doenças.

“O projeto de castração tem uma grande importância na vida dos animais, pois através deste procedimento, conseguimos diminuir o risco de doenças, como o

câncer de mama e diminuir, também, o aumento desta população, evitando, também, abandonos. Nosso Departamento de Vigilância Sanitária estará sempre disposto a fazer o melhor pelo animal, desde o agendamento da castração até o recolhimento e entrega no dia da cirurgia.” – afirma a chefe do Departamento de Vigilância Sanitária de Quatis, Fabiana Gonçalves.

A castração é um procedimento cirúrgico seguro e eficiente, que contribui para o controle de natalidade e para diminuir a incidência de animais abandonados nas ruas. Por recurso do projeto, as castrações são custeadas pelo Governo do Estado, por meio da Subsecretaria Estadual de Proteção Animal (RJ PET).

“A parceria com o Governo do Estado sempre será imprescindível para nossa cidade. E está acontecendo em diversas áreas de interesse. Agradeço ao Governador Cláudio Castro e ao secretário Marcelo Queiroz por disponibilizar para Quatis esse serviço essencial para diminuir o abandono animal e também cuidarmos de nossos amiguinhos de 4 patas.” – agradece o prefeito municipal de Quatis, Aluísio d’Elias.

A Secretaria de Saúde de Quatis aderiu ao projeto visando o melhor atendimento aos animais domésticos do município e para proporcionar um bem estar ao animal e aos munícipes, donos dos pets. De acordo com a Secretaria, mais 22 animais ainda serão castrados na próxima semana.

“O Programa RJ PET está sendo uma iniciativa de grande valia em todo o Estado do Rio de Janeiro, e o Município de Quatis aderiu ao programa no intuito de ajudar no controle populacional destes animais, pois a castração é uma ação essencial para reduzir o número de animais abandonados, diminuindo os nascimentos não planejados e controlar assim o número de zoonoses.” – comenta a secretária de Saúde de Quatis, Cláudia Xavier.

Como se cadastrar

Para fazer o cadastro do seu animal basta o munícipe se dirigir ao Departamento da Vigilância Sanitária, com RG, CPF e comprovante de residência. O endereço é Rua Olavo de Castro Lobo, nº 40, em baixo da Casa da Mulher. Moradores cadastrados têm direito a solicitar uma castração mensal. Semanalmente são realizadas em média 30 castrações.