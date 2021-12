Evento aconteceu na tarde desta sexta-feira, 10, no auditório da PMVR

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (Smdh) promoveu na tarde desta sexta-feira, 10, ‘Roda de Conversa’ com o tema: “Dia Internacional dos Direitos Humanos: desafios e perspectivas no contexto atual”. O evento, com a participação de coletivos que lutam pelos direitos das minorias, lembrou o Dia Internacional dos Direitos Humanos comemorado neste 10 de dezembro – data oficializada pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 1948 nos EUA.

Segundo Glória Amorim, secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Volta Redonda é a quarta cidade no estado que tem uma secretaria institucional para desenvolver políticas públicas na defesa das mulheres e direitos humanos:

“É muito importante esse debate no dia em que celebramos o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Eu venho com a experiência de luta pelos sem terra, mulheres e minorias desde o tempo do bispo Dom Waldyr Calheiros. A nossa luta é discutir, juntar o povo numa roda de conversa, buscar a conscientização sobre direitos que possam estar sendo negados ou violados. Temos que dialogar com a população e orientar”, afirmou.

O defensor público estadual e representante do 2º Núcleo Regional de Tutela Coletivo, João Helvécio de Carvalho, citou que a conquista da moradia, o abastecimento de água, a segurança alimentar são direitos humanos que devem ser garantidos à população pelos governantes.

Ele destacou a secretaria municipal como uma aliada importante em lutar por conquistas: “A secretaria é um espaço fundamental em políticas públicas para dar visibilidade a essas demandas, na proteção das mulheres, do gênero LGBTI como um todo, lutar contra o preconceito e a intolerância religiosa”, frisou o defensor público.

A coordenadora estadual do LGBTI do Médio Paraíba, que funciona na sede da SMDH em Volta Redonda, Talita Maia, disse que o Programa Estadual Rio Sem LGBTIfobia nasceu de mobilizações populares. Ela informou sobre a rede de atendimentos nos municípios pelo governo estadual através dos Centros de Cidadania com a presença de psicólogos e os defensores públicos para tirar dúvidas e orientar como proceder em cada caso de violações de direitos.

A historiadora e diretora do Departamento de Políticas dos Direitos Humanos da SMDH, Josinete Pinto, falou da Roda de Conversa: “É muito importante para nós, da equipe da secretaria, reunir os coletivos e as pessoas que defendem os direitos humanos. A secretaria busca apoiar e fomentar políticas públicas através do diálogo permanente com os movimentos pela garantia de direitos para todas as pessoas”, concluiu.

O evento também contou com a participação da coordenadora de Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez; de Bruno Célio, do Observatório dos Direitos Humanos da UFF-VR; Conceição Santos, da Associação Beth Lobo e da comissão eleitoral do Conselho Municipal de Direitos Humanos; Luzia Quintino, da Cúria Diocesana de Barra do Pirai/Volta Redonda; Leon Chaves, do Coletivo Mudarte; e do padre Aphrem Fernando, da Igreja Siríaca Ortodoxa.

Ainda estavam na Roda de Conversa os representantes dos Coletivos JOC e Fórum Justiça, JOC Juventude Operária, Coletivo Mudarte, Frenta para Universidade, Forum Economia Solidária (Ecosol/VR) e Frente pela Diversidade. Secom/PMVR