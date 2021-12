Cinco unidades de saúde abrirão para aplicações de doses e acolhimento de síndrome gripal; postos de vacinação nos shoppings e carro da vacina seguem com atendimentos

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), definiu as estratégias de vacinação contra a Covid-19 para este sábado, dia 11. Cinco unidades básicas de saúde (UBS e UBSF), sendo elas: 249, São Geraldo, Vila Mury, Volta Grande e Siderlândia abrirão, das 07h às 18h, para aplicações de 1ª, 2ª e 3ª doses. As unidades de Atenção Primária à Saúde também farão acolhimento de pacientes com suspeita de síndrome gripal.

As novas estratégias de imunização continuam neste sábado através do carro da vacinação, com apoio da Defesa Civil, que estará percorrendo o bairro Jardim Paraíba, das 09h às 13h, fazendo também aplicação de doses em domicílio para moradores acamados ou com alguma dificuldade de locomoção. Os postos de vacinação nos centros comerciais (Shoppings Sider e Park Sul) continuam com aplicações de doses, das 10h às 20h, até o dia 17 de dezembro, de segunda a sábado.

Aplicação de doses

1ª DOSE

A repescagem de primeira dose permanece sendo ofertada para pessoas a partir de 12 anos de idade, que ainda não tenham se vacinado por algum motivo. Documentos necessários: identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS.

2ª DOSE

A segunda dose das vacinas CoronaVac e Pfizer permanecem sendo aplicadas para pessoas que receberam a 1ª dose há mais de 21 dias. A segunda dose da AstraZeneca para pessoas que tomaram a 1ª dose há mais de 28 dias. Nesses casos se faz necessária a apresentação do cartão de vacinação Covid.

3ª DOSE

A dose de reforço continua sendo aplicada em pessoas acima de 18 anos vacinadas com a 2ª dose até 19/07/2021; Pessoas acima de 50 anos, profissionais de saúde e pessoas com comorbidades vacinadas com a 2ª dose há pelo menos 3 meses; e imunossuprimidos vacinados com a 2ª dose até 13/11/2021.