Um caminhão baú bateu na manhã deste sábado no tabuleiro do viaduto Pequetito Amorim (ligação Niterói/Aterrado), no bairro Niterói, em Volta Redonda.

O baú do caminhão ficou bastante danificado e a Guarda Municipal está no local. Não há informações sobre feridos. O trânsito congestionado com reflexo na Avenida Adalberto de Barros Nunes e adjacências.