Caminhão carregado com uva passa tomba na Serra das Araras

Um caminhão carregado de uva passa tombou no final da manhã deste sábado por volta das 5 horas, no km 224, da Rodovia Presidente Dutra, na descida da Serra das Araras, sentido Rio de Janeiro, no bairro Caiçara, em Piraí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), parte da carga foi saqueada. Quando os policiais rodoviários federais chegaram os saqueadores fugiram rapidamente.

A pista ficou parcialmente interditada. A faixa da esquerda ficou obstruída e o fluxo seguiu pela faixa da direita. Não houve congestionamento, apenas pequena lentidão no local. Equipes da PRF e da NovaDutra, concessionária que administra a rodovia estão no local. Parte da carga foi danificada.