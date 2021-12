Bom velhinho e noelitas recepcionam e distribuem presentes a crianças diariamente na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, das 15h às 22h

A Casa do Papai Noel, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, já recebeu cerca de seis mil visitantes. A morada do bom velhinho foi inaugurada no último domingo (5), junto à abertura oficial do “Natal da Cidadania”. A cerimônia contou com a entrega das chaves da cidade ao Papai Noel, que acompanhado de seis noelitas (ajudantes), fica diariamente na praça até o dia 23 de dezembro, das 15h às 22h, recebendo crianças e distribuindo presentes. Ao todo, serão entregues 18 mil presentes.

Segundo o presidente do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) Paulo Cezar de Souza, o PC, que coordena os festejos natalinos na cidade, a autarquia adquiriu a casinha depois que a antiga, que serviu durante anos, acabou sucateada pela gestão anterior.

“A casa foi comprada e adaptada, acrescentando uma varanda e telhado. Disponibilizamos toldos e cadeiras para as pessoas da fila. Além disso, uma loja de móveis nos emprestou armários. A decoração da casa ficou por conta do carnavalesco do Bloco da Vida, Paulo Bernardo. Ele foi o responsável por coordenar o grupo que criou toda a decoração da Casa do Papai Noel. Foram utilizados materiais reciclados e de baixo custo de produção, reaproveitando sobras de carnavais passados”, explicou PC.

Para PC, o projeto resgata o sonho das crianças a ter contato com o Papai Noel. “Muitas das crianças que vão à Casa do Papai Noel não têm oportunidade de ganhar presentes, de ter a presença do Papai Noel e o projeto resgata este sonho, esta fantasia”, afirmou, destacando que coordenou o projeto da Casa do Papai Noel, mas que o trabalho envolveu todo o secretariado municipal.

A ornamentação de Natal na Praça Brasil conta ainda com um presépio, montado na fonte luminosa e um Papai Noel Gigante inflável que fica em frente ao espaço. A instalação das luzes natalinas ficou sob responsabilidade do Departamento de Iluminação Pública da Prefeitura. Banheiros químicos masculinos, femininos e para pessoas com deficiência foram colocados na praça. A limpeza é feita diariamente por funcionários da SMI (Secretaria Municipal de Infraestrutura), assim como a varrição, que ocorre duas vezes por dia. A Guarda Municipal também está no local com um posto itinerante, garantindo a segurança e tranquilidade de todos.

O prefeito Antonio Francisco Neto agradeceu a toda equipe que tornou a festa realidade e destacou também a população que acredita em seu trabalho e participa de todos os projetos. “Achamos que a população de Volta Redonda merece um pouco de alegria, sem descuidar da máscara. Pedimos à população para não deixar de vacinar. Agradeço a todos que ajudaram, diretamente ou indiretamente, para que a cidade ficasse tão bonita. O povo de Volta Redonda merece, pois é um povo que acredita em sua cidade. Um feliz Natal a todos”, desejou Neto. Fotos: Cris Oliveira/Secom PMVR