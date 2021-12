Tenda no Corredor Cultural e 25 postos estarão abertos no sábado para aplicação de D1, D2, D3 e doses em atraso; domingo a vacinação será na Praça da Matriz

A Secretaria de Saúde realiza neste fim de semana uma ‘Mega Campanha de Vacinação contra Covid-19’. No sábado, 11, das 8h às 13h, uma tenda ficará montada no Corredor Cultural e 25 postos estarão abertos para a aplicação de segundas doses atrasadas, reforços e D1 em quem ainda não se vacinou. Já no domingo, 12, a vacinação será ao lado da Praça da Matriz, das 8h às 12horas.

Equipes da Secretaria de Saúde também darão sequência ao calendário regular de vacinação contra Covid-19. No sábado, haverá aplicação das doses de reforço para quem recebeu a D2 até o dia 11/07. No domingo, a D3 é para quem recebeu a segunda dose até o dia 12/07.

“A redução das complicações, das internações, dos agravamentos e mortalidades que registramos em Barra Mansa é decorrente da vacinação. O município tem um alto índice de cobertura vacinal de primeira dose, mas vale lembrar que tomando a segunda e o reforço é que as pessoas estão mais protegidas e fazendo o mesmo com o próximo. Elas são eficazes contra as novas variantes que vão surgindo. Então, se as pessoas não estiverem com as doses complementares em dia, poderá haver uma reinfecção, um novo surto – aumentando os números de adoecimento, de complicação, de mortalidade”, alertou a coordenadora de imunização do município, Marlene Fialho.

Unidades abertas no sábado:

Pró-Saúde; Getúlio Vargas; Santa Rita de Fátima; Belo Horizonte; Ismael de Souza; Colônia; Bocaininha; Coringa II; São Francisco; Vila Orlandélia; Cotiara; Km4; Vila Principal; Boa Vista II; Nova Esperança; Jardim Primavera; Paraíso de Baixo; Ano Bom; Piteiras; Mangueira; Vila Nova; Vila Ursulino; Vila Delgado; Monte Cristo; e Clínica da Família (Vista Alegre).

Vale lembrar que CoronaVac e AstraZeneca ficarão centralizadas na unidade do bairro Ano Bom e na tenda do Corredor Cultural (sábado); e na tenda ao lado da Praça da Matriz (domingo).