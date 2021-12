Uma onça parda foi vista nesta sexta-feira, por moradores da Vila Residencial de Mambucaba (Perequê), em Paraty (RJ). Moradores tiraram foto e teve grande repercussão nas redes sociais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15 horas, mas não conseguiram encontrar o animal. Segundo moradores, sempre aparece um felino naquela localidade.

A direção do Colégio Estadual Almirante Alberto suspendeu as aulas do período da tarde, com receio de que algo pudesse ocorrer com um dos alunos.