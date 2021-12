Policiais militares prenderam na tarde de sexta-feira, um jovem, de 24 anos, por trafico de drogas, quando chegava numa pousada no Centro de Paraty. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça.

Segundo policiais militares, o jovem seria do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro e estaria atuando no tráfico no bairro Condado. Ele também é suspeito de envolvimento do desaparecimento de um morador de Paraty.

Desaparecimento

Igor Baudson Coelho de Jesus, de 30 anos, está desaparecido desde o dia 26 de outubro, quando saía de uma pizzaria, onde trabalha, no bairro Condado, onde foi registrada a última localização de seu celular.

O carro de Igor, morador do bairro Pantanal, foi abandonado com os seus pertences pessoais. A polícia pede para quem souber do paradeiro de Igor, entrar em contado com o telefone (24) 99277-7305. Foto: Polícia Militar