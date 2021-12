A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) irá promover no domingo, 19 de dezembro, o Passeio Ciclístico Porto Real. A concentração para o Passeio será a partir das 7h, no Horto Municipal, com saída prevista para às 8h. No total, o percurso terá 11 km, passando pelos bairros Centro, Jardim Real, Jardim das Acácias, Freitas Soares, Fátima e Nova Colônia.

Com o objetivo de diminuir o consumo de papel, todo o processo de inscrição será realizado pelo site da Prefeitura: https://www. portoreal.rj.gov.br/ e os 100 primeiros inscritos receberão medalhas. A Secretaria reforça para aqueles que tiverem dificuldade, que basta procurar a sede da SMEL, localizada à Rua Hilário Ettore, n° 535, Centro.

O prefeito Alexandre Serfiotis ressalta que além do impacto ecológico, o ciclismo traz diversos benefícios à saúde. “Nós vivemos em uma rotina acelerada, onde na maioria das vezes dependemos dos automóveis para a locomoção. Por meio do evento, além dessa consciência social e ecológica, queremos promover o lazer através do ciclismo, que ajuda na melhora do condicionamento físico e na redução do estresse”, comentou Alexandre Serfiotis.

Quando praticado de forma correta, os benefícios são muitos, dentre eles: dos sistemas cardíaco, respiratório e vascular; ajuda a eliminar as gorduras localizadas; excelente atividade aeróbica e anaeróbica; gasto calórico de até 600 Kcal/hora.

Segundo Valter Antônio de Oliveira, secretário de Esporte e Lazer, para aqueles que não tiverem experiência, o ideal é que usem roupas confortáveis. “Se possível seria bom utilizar um ‘short de Lycra’ para melhor conforto, pois o material solto pode incomodar. Além disso, a hidratação é muito importante, e por isso, cada um deverá levar sua garrafinha com água”, disse o secretário.

Já a gerente de Projetos e Evento da SMEL, Erica Rodrigues, frisa que “outra coisa é em relação à alimentação, onde recomendamos tomar um café mais leve, como frutas, queijo, torradas, entre outros. Por último, mas não menos importante, todos devem passar protetor solar, usar equipamentos de segurança, e claro, respeitar o próprio limite”, finalizou Erica.

O horário de atendimento da SMELL é de segunda a sexta, das 8h às 17h. Já as formas de contato são pelo telefone (24) 3353-1791, ou pelo e-mail: esporteelazer@portoreal.rj. gov.br.