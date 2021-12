PRF prende homem com mais de 100 quilos de maconha na Dutra, em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na manhã deste sábado, por volta das 9 horas, durante “Operação Égide”, o condutor de um veículo Fiat/Palio (vermelho) com placa de Campo grande (MS), com mais de 100 quilos de drogas, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, em Piraí.

Durante abordagem os policiais rodoviários federais notaram o nervosismo do homem, informações imprecisas sobre o motivo da viagem e um odor característico de maconha exalando do interior do veículo. Foi realizada revista no interior do carro, sendo verificado que estavam escondidos dentro de compartimentos do veículo (painel, dentro do assento do banco, por dentro do assoalho e porta-malas), vários tabletes de maconha.

Foram contabilizados 159 tabletes de maconha de tamanhos diferentes, com peso bruto totalizando aproximadamente 130 kg da droga. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o suspeito por tráfico de drogas e a ocorrência foi encaminhada para a 94ª Delegacia de Polícia, de Piraí. O crime tem pena de que varia de 5 a 15 anos de prisão e não é afiançável.

O homem confessou aos agentes que as drogas seriam levadas para a Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Fotos e vídeo: Polícia Rodoviária Federal