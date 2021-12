O juiz da 2ª Vara Criminal de Barra do Piraí, Diego Ziemieck, revogou a prisão da mulher presa no dia 3 de agosto último, suspeita de participar do assalto a uma casa lotérica no início de junho, no distrito de Califórnia, em Barra do Piraí. A informação foi confirmada ao FOCO REGIONAL pelo advogado dela, o criminalista Canrobert Rodrigues Guimarães. O Ministério Público não se opôs à revogação, por considerar que não persistem os requisitos que justificavam a prisão preventiva.

Na sua decisão, tomada na sexta-feira (10), o magistrado estabeleceu três condicionantes para relaxar a prisão: a ré deverá comparecer em juízo a cada três meses para informar e justificar suas atividades; não poderá se ausentar da comarca por prazo superior a oito dias sem autorização judicial e não se comunicar, por qualquer meio, com testemunhas do processo diretamente ou por meio de outras pessoas.

O assalto teve repercussão nacional, porque, segundo a polícia, a mulher – que era funcionária da lotérica – e o homem que praticou o assalto foram filmados e fotografados gastando o dinheiro roubado em viagens e hotéis caros, como o Sheraton, no Rio. As imagens foram reproduzidas até por programas de TV de alcance nacional. No assalto foram levados R$ 164 mil.

Depois que o casal foi preso, a polícia de Barra do Piraí cumpriu contra os dois outros mandados de prisão, em um desdobramento do caso. A mulher, que estava presa no complexo de Gericinó, em Bangu, no Rio, deixou a prisão ainda na sexta-feira. O homem permanece preso.