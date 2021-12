Um adolescente, de 16 anos, foi baleado no final da noite de sábado, na esquina entre as Ruas 19 e 20, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí.

Segundo a Polícia Militar, os tiros atingiram o abdômen do menor. Ele foi socorrido por populares e levado ao Hospital São João Batista, onde passou por uma cirurgia.

Os autores dos disparos estavam num carro branco, que não teve placa e modelo identificado por testemunhas.