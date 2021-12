Adolescente morre atropelada no bairro Belmonte

A adolescente, Heshilley Ferreira Santos, de 15 anos, morreu atropelada por um veículo GM Astra, na madrugada deste domingo, por volta das 4 horas, na Avenida Itajaí com a Rua Palmeiras, no bairro Belmonte, em Volta Redonda. Segundo informações de testemunhas, a vítima, teria sido arrastada por vários metros pelo veículo, morrendo na hora. No momento desta publicação, o corpo da menor e o carro permaneciam no local, aguardando a perícia.

O motorista, que permaneceu no local, foi autuado no artigo 302 (homicídio culposo) da lei de trânsito e liberado após prestar depoimento, responderá inicialmente em liberdade.