Barra Mansa conquista título de campeão do Sub-20

A equipe sub 20 do Barra Mansa Futebol Clube entrou em campo neste sábado (11/12) pelo jogo de volta da decisão do Campeonato Carioca (Série B2). Atuando no Estádio Leão do Sul, o time barra-mansense venceu a equipe do Bonsucesso por 1 a 0, com gol marcado por Lelê. Com o resultado agregado de 4 a 1 a favor, o Barra Mansa conquistou o troféu de campeão invicto da competição.

A partida começou com o Barra Mansa pressionando mais no campo de defesa do Bonsucesso. Aos 9 minutos, Luquinha fez boa jogada pela esquerda, tocou para o João Marcos, que quase marcou para o Leão do Sul. A partir dos 15, o Bonsuça passou a ter maior controle do jogo. Aos 20, Luquinha teve uma boa chance num chute que o goleiro do Bonsucesso espalmou e sobrou para Carlos Gabriel, que perdeu uma grande oportunidade de marcar. A equipe barra-mansense continuava esperando o Bonsucesso para poder sair no contra-ataque durante toda a segunda parte do primeiro momento do jogo.

Aos 5 minutos do segundo tempo, Carlos Gabriel fez boa jogada pela direita, cruzou e o volante Lelê cabeceou para marcar 1 a 0 para o Barra Mansa. Aos 7, Godão recebeu boa bola e acertou um forte chute na trave; no rebote, Luquinha ainda quase marcou. Aos 35, o atacante Roger fez boa jogada e foi derrubado dentro da área. O árbitro sinalizou pênalti para o time barra-mansense. Luquinha foi para cobrança, mas o goleiro do Bonsucesso fez boa defesa. O Barra Mansa continuou chegando bem no ataque, mas o placar terminou 1 a 0 para a alegria dos torcedores do Leão do Sul.

O Barra Mansa conquistou o troféu de campeão invicto do Campeonato Carioca (Série B2). Além disso, o clube barra-mansense obteve o melhor ataque (22 gols), a melhor defesa (4 gols) e os artilheiros da competição com Luquinha e João Vitor marcando 5 gols cada um.

Barra Mansa 1×0 Bonsucesso

Campeonato Carioca (Série B2) – sub-20

Estádio Leão do Sul | Árbitro: Raphael Cruz Ramos | Gol: Lelê | Barra Mansa: Luis Fernando; Vitinho (Vianna), Miguel, Tavares e Félix (Índio); Lelê, Vitão (Kazim) e João Marcos; Luquinha, Godão e Carlos Gabriel. (Roger e Milho). Téc. Max Gomes.

# Campanha da equipe sub 20 do Barra Mansa no Campeonato Carioca (Série B2):

9 jogos (7 vitórias, 2 empates e 0 derrota); 22 gols a favor e 4 gols contra (+18 de saldo).

# Elenco da categoria sub 20 do Barra Mansa:

Luis Fernando; Vitinho, Miguel, Tavares e Félix; Lelê, Vitão e João Marcos; Luquinha, Godão e Carlos Gabriel. Índio, Roger, Kazim, Igor, João Vitor, Milho, Lucca, João Rodrigues, Igor Lyra, Louback, Gustavo, Vianna, Matheus, Caio Joberto, Douglas e André Luiz.

# Todos os jogos do sub 20 do Barra Mansa no Campeonato Carioca (Série B2)

Max não é mais técnico do Barra Mansa

O técnico Max Gomes anunciou durante a transmissão da Rádio Destaque Popular que a partida deste sábado diante do Bonsucesso foi a última dele como técnico do Barra Mansa. Segundo o agora ex-treinador, o motivo foi pessoal e que já havia passado essa decisão para a diretoria do clube ainda no mês de novembro. Por Diogo de Oliveira Paula/Blog do Barra Mansa Futebol Clube