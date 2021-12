PRF prende foragido da Justiça, na Dutra, em Barra Mansa

Policiais rodoviários federais (PRF) prenderam no final da manhã deste domingo, por volta das 11h30min, um homem foragido da Justiça, no km 287, no Posto da Rodoviária Federal, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Os agentes estavam em trabalho de fiscalização quando abordaram um veículo GM Celta (Volta Redonda), conduzido por um homem, de 27 anos. Durante consulta dos dados nos sistemas, foi verificado que havia um mandado de prisão expedido pela Justiça, por furto, pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com validade até 12 de setembro de 2.034.

O condutor recebeu voz de prisão e a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, para cumprimento do mandado.