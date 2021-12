O radialista e jornalista que trabalhou na Rádio Globo e CBN, Robson Audir, de 53 anos, morreu na noite de sábado, no Rio de Janeiro. Segundo amigos, Robson Audir teve um infarto fulminante.

Aldir se notabilizou nos programas Botequim da Globo e Samba Amigo. Foi também um dos principais repórteres do Amarelinho da Globo. Audir trabalhou também na Rádio Roquete Pinto e na TV Globo, em 2016.

O velório está sendo realizado na Capela 8, do Memorial do Carmo, no Caju, Rio de Janeiro. O sepultamento está marcado para às 18 horas. Além da esposa, Jaqueline, Robson Aldir deixa as filhas Lari e Luara.