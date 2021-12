Medida começa a valer nesta segunda-feira, dia 13, em todos os locais de vacinação: carro-volante, postos fixos nos shoppings e nas 46 unidades básicas de saúde

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), inicia nesta segunda-feira, dia 13, a antecipação da dose de reforço (terceira dose) para toda população adulta – acima de 18 anos – vacinada com a 2ª dose até 30 de setembro de 2021.

O coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, médico sanitarista Carlos Vasconcellos, explicou que a decisão da antecipação leva em consideração a nova variante Ômicron, confirmada no Brasil, além da epidemia de Influenza no Rio de Janeiro.

“Com a proximidade do natal e ano novo, período em que as viagens são intensificadas para os encontros de família, iremos ampliar as estratégias de vacinação. Principalmente para as doses de reforço, na população acima de 18 anos, e recomendamos ainda que toda população redobre os cuidados ao viajar e mantenha as medidas de prevenção como o uso de máscara, higienização constante das mãos e evitem aglomerações, sobretudo em locais fechados”, disse o médico.

A orientação técnica da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) é que a dose de reforço seja feita com vacina diferente da aplicada nas primeiras doses – podendo excepcionalmente serem do mesmo fabricante conforme disponibilidade.

Atendimento nesta segunda

As estratégias descentralizadas de imunização: carro da vacinação, postos fixos de aplicação nos centros comerciais (shoppings Sider e Park Sul) e todas as 46 unidades de saúde (UBS e UBSF) continuarão com atendimento.

O município quer alcançar 100% da imunização contra o novo coronavírus para primeiras, segundas e doses de reforço, para isso ampliou as ações de busca ativa, principalmente, para atingir os moradores em atraso com alguma dose do imunizante.

O carro da vacinação, com apoio da Defesa Civil, estará nesta segunda-feira (13) percorrendo o bairro Água Limpa I, das 09h às 13h. As equipes volantes da secretaria de Saúde aplicam a vacina na hora. Para se vacinar, os moradores devem apresentar o cartão vacinal ou do SUS e CPF.

Os postos fixos de vacinação nos centros comerciais – shoppings Sider e Park Sul – continuam aplicando primeiras, segundas e terceiras doses, das 10h às 20h, até o dia 17 de dezembro.

Todas as 46 unidades de saúde estarão abertas das 08h às 16h. Onze unidades funcionam com horário estendido para atender a população, até as 21h: 249, São João, São Geraldo, Vila Mury e Volta Grande. Até as 18h: Siderlândia, Jardim Paraíba, Vila Rica/Tiradentes, Santo Agostinho, Açude I e Santa Cruz.

Quem deve se vacinar

Primeira dose

Pessoas com 12 anos ou mais;

Segunda dose

As segundas doses das vacinas CoronaVac e Pfizer serão aplicadas as pessoas de todas as idades vacinadas com a 1ª dose até 22/11/2021;

A segunda dose da AstraZeneca para pessoas de todas as idades vacinadas com a 1ª dose até 15/11/2021;

Dose de reforço (terceira dose)

Pessoas com 18 anos vacinadas com a 2ª dose até 30/09/2021;

Pessoas acima de 50 anos, profissionais de saúde e pessoas com comorbidades vacinadas com a 2ª dose até há pelo menos 3 meses;

Imunossuprimidos vacinados com a 2ª dose até 15/11/2021.