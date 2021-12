Poste cai e deixa muitas famílias sem energia, no bairro Vila Mury

Um poste caiu há pouco na Rua Vital Brasil, na Vila Mury, em Volta Redonda. Segundo as primeiras informações, os fios da estrutura foram puxados por um caminhão com excesso de altura que passou pela via.

O poste foi quebrado e caiu, com a parte do transformador, no meio da rua, assustando moradores, motoristas e pedestres porque está energizado.

Um vídeo curto gravado por um morador foi enviado ao FOCO REGIONAL.

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) havia acabado de chegar ao local pouco antes desta publicação. A rua foi interditada. O FOCO REGIONAL entrou em contato com a Light e está aguardando informações da empresa.