Angra pode ganhar Delegacia Especial de Apoio ao Turismo

Solicitação foi realizada pelo deputado estadual Marcus Vinícius

O deputado estadual Marcus Vinícius (PTB) apresentou indicação ao Governo do Estado solicitando a implantação de uma Delegacia Especial de Apoio ao Turismo em Angra dos Reis, um dos principais destinos turísticos da costa verde fluminense. Em novembro, a cidade voltou a receber um grande volume de visitantes que chegam a bordo dos navios transatlânticos. Até abril de 2022, estão previstas 48 paradas na cidade, sendo quatro no Centro e o restante na Ilha Grande.

¨A proposta vai ao encontro da retomada do turismo no Estado como vetor do desenvolvimento social e econômico após um longo período de estagnação do setor por conta da pandemia. A instalação de uma Delegacia especializada em Angra visa garantir a ordem e a segurança, fatores de extrema importância para atrair tanto o turista nacional quanto o estrangeiro¨, ressaltou o deputado.

Com o avanço da vacinação, a prefeitura de Angra dos Reis publicou, no final de setembro, um decreto permitindo novas flexibilizações nas áreas de turismo e eventos, incluindo a liberação de 100% de ocupação em hotéis, pousadas e hostels.

Segundo dados do Angra e Ilha Grande Convention & Visitors Bureau (AIG CVB), cada turista que desembarca dos navios gasta, em média, R$300,00. Além dos valores com passeios e alimentação, há ainda os recursos da taxa de desembarque, ambos essenciais para movimentar a economia da cidade. A previsão do AIG CVB é receber mais de 30 mil pessoas na nova temporada de transatlânticos.