Um carro Golf colidiu na manhã desta segunda-feira, na traseira de um ônibus da Viação Pinheiral, na Rua Helena Correa de Miranda, na altura do bairro Buraco Quente, em Pinheiral.

Na colisão uma extensa fumaça saiu do motor do carro. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou deparou apenas com a fumaça.

Uma vítima foi socorrida por populares.