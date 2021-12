Um motociclista morreu ao se envolver em um acidente com uma picape Courier, no km 269, da Rodovia Presidente Dutra, na altura da garagem da Viação Cidade do Aço, no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa.

Os ocupantes do carro foram socorridos e levados para a Santa Casa de Misericórdia. O trânsito nas proximidades do Burger King ficou com retenção. Um perito da Polícia Civil esteve no local e liberou o corpo que foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, em Volta Redonda.