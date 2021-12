Policiais militares do GAT do Japa receberam denúncia sobre suspeitos que estariam traficando na Rua Angra dos Reis, no bairro Morro do Gama, em Resende.

Os agentes foram até o local e perceberam três suspeitos praticando o tráfico. Durante abordagem os agentes apreenderam 125 pinos de cocaína, 54 tiras de maconha e R$110, com um dos suspeitos.

O outro suspeito tentou fugir, mas foi apreendido. Todos foram apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia de Barra do Piraí.