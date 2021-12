Saae e SMI recuperam fonte luminosa na Praça Brasil, em Volta Redonda

Trabalho conjunto faz parte da manutenção para a recuperação e realização das festividades de Natal

O Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) e a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) recuperaram a fonte luminosa na rotatória da Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. O trabalho em conjunto faz parte dos serviços de manutenção e recuperação para a realização das festividades de Natal. Além da parte hidráulica com a troca de tubulações e equipamentos que alimentam a fonte com água, as equipes recuperaram lâmpadas que iluminam o espaço.

Para o gerente de manutenção do Saae-VR, José Marques Rigon, o trabalho serviu para valorizar um dos pontos turísticos de Volta Redonda.

“Encontramos um hidrômetro entupido, registro fechado, uma série de coisas que estavam fazendo a tubulação estourar. Essa fonte estava parada desde o governo passado; às vezes funcionava, mas não tinha lâmpada, uma hora não tinha água. Recuperamos a fonte luminosa, a água voltou a ter pressão e fizemos a pintura. É um cartão postal da Vila Santa Cecília e de Volta Redonda que estava destoando dos outros locais. A população já está aprovando, tirando fotos”, celebrou Rigon.

“É um trabalho em equipe, entre Saae e SMI. E o resultado ficou muito bonito. À noite as pessoas terão uma noção ainda maior”, destacou a subsecretária de Infraestrutura, Poliana Gama.