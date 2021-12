Adultos acima de 18 anos vacinados com a 2ª dose até 30/09/2021 estão recebendo o reforço nos postos de vacinação descentralizados

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), continua nesta terça-feira, dia 14, ofertando a antecipação da dose de reforço para população adulta – acima de 18 anos – vacinada com a segunda dose até 30/09/2021. Para receber a dose, os moradores devem apresentar o cartão vacinal, SUS e CPF, em um dos pontos descentralizados de vacinação no município.

Todas as 46 unidades básicas de saúde (UBS e UBSF) estão disponibilizando a vacinação contra a Covid-19, das 08h às 16h. Onze unidades funcionam com horário estendido para atender a população, até as 21h: 249, São João, São Geraldo, Vila Mury e Volta Grande. Até as 18h: Siderlândia, Jardim Paraíba, Vila Rica/Tiradentes, Santo Agostinho, Açude I e Santa Cruz.

O carro da vacinação, com apoio da Defesa Civil, estará nesta terça (14) percorrendo o bairro Roma das 09h às 13h. A equipe da secretaria de Saúde aplica a vacina na hora. Além disso, há postos de imunização nos centros comerciais – shoppings Sider e Park Sul – com atendimento das 10h às 20h, até o dia 17 de dezembro.

A orientação técnica da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) é que a dose de reforço seja feita com vacina diferente da aplicada nas primeiras doses – podendo excepcionalmente ser do mesmo fabricante conforme disponibilidade.

A medida da antecipação, segundo destaca a secretaria de Saúde de Volta Redonda, é devido o surgimento da nova variante Ômicron, confirmada no Brasil, além do período de fim de ano com aumento das viagens prolongadas.

Primeiras e segundas doses

1ª DOSE

Para pessoas com 12 anos ou mais;

2ª DOSE

As segundas doses das vacinas CoronaVac e Pfizer serão aplicadas as pessoas de todas as idades vacinadas com a 1ª dose até 23/11/2021;

A segunda dose da AstraZeneca para pessoas de todas as idades vacinadas com a 1ª dose até 16/11/2021;

3ª DOSE (reforço)

Pessoas com 18 anos vacinadas com a 2ª dose até 30/09/2021;

Imunossuprimidos vacinados com a 2ª dose até 16/11/2021.