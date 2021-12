A Banda Municipal de Porto Real, à convite do CIEP 492 Municipalizado Marciana Machado D’Elias, do município de Quatis, realizou no último domingo, 12, uma apresentação musical na unidade. Na ocasião, que marcou o encerramento das atividades letivas do Ano de 2021, a Banda fez a apresentação de arranjos musicais de composições natalinas.

“A Banda tem um grande repertório e os alunos estão sempre preparados para as apresentações. Esse convite mostra o prestígio que o grupo conquistou ao longo do tempo, e claro, a dedicação de cada músico para dar sempre o seu melhor”, analisou Valéria Sá, secretária de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação, que ainda agradeceu a direção da instituição pelo convite.