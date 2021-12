Construção vai facilitar ações como auxílio à população ribeirinha e fiscalizações mais rápidas e seguras

A sede da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Volta Redonda (COMPDC), localizada na Ilha São João, vai ganhar um deck e uma garagem coberta. As obras já tiveram início e a previsão é que terminem em 20 dias. A estrutura servirá para acomodar as duas embarcações usadas nas atividades no Rio Paraíba do Sul – um bote para quatro pessoas e uma lancha para seis – e tornar o atendimento mais ágil.

As duas embarcações da Defesa Civil de Volta Redonda são usadas no transporte de moradores ribeirinhos, em casos de enchentes; na fiscalização contra o corte de árvores e construções irregulares na área verde e entorno do rio; e ações conjuntas com a Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA). O bote também está sendo reformado e recuperado.

Segundo o coordenador municipal da Defesa Civil, Rubens Siqueira, a nova estrutura e a recuperação do bote irão facilitar o dia a dia do órgão e auxiliar nas ações de fiscalização junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. “O deck medindo 12m x 5m de largura terá uma garagem ao lado onde ficarão baseadas as duas embarcações para procedimentos mais rápidos. Antes, ficávamos procurando um lugar para colocar o bote ou a lancha nas águas. Agora temos um ponto estratégico, dentro da área da Defesa Civil, o que facilitará as nossas ações. A garagem com cobertura terá um guindaste elétrico para descer as embarcações quando precisarmos”, detalhou Siqueira.

A construção do deck está sendo realizada por equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura. “Quero agradecer ao prefeito Neto, que está nos ajudando a realizar um antigo sonho nosso, e aos secretários municipais Jerônimo Telles (Infraestrutura) e Carlos Macedo (Governo) por esta obra. Teremos um local seguro para receber nossas embarcações, utilizadas na fiscalização das margens do Rio Paraíba do Sul, no auxílio aos ribeirinhos com todo o suporte fundamental”, destacou Rubens.

Fotos: Divulgação/Secom PMVR