Temporal provocou deslizamento de terra no Siderlândia e alagamento de ruas

Equipes da Defesa Civil de Barra Mansa estão percorrendo as localidades do município mais afetadas pelas chuvas que caíram no fim da tarde desta terça-feira, 14, e que persistem agora à noite. Informações preliminares dão conta de um deslizamento de terra no bairro Siderlândia, na entrada da Rua A, afetando o fornecimento de energia elétrica, além do alagamento de ruas na Vila Ursulino, Vila Maria, Vista Alegre, Loteamento Sofia, Vila Nova, Estrada Governador Chagas Freitas, na altura do bairro Bocaininha, Colônia Santo Antônio, entre outras localidades. Na Rua da Figueira, em Santa Rita, houve deslizamento de encostas, o que obstruiu a rua parcialmente obstruída. Ainda foi registrado alagamento de algumas residências devido ao aumento de volume de água do córrego que corta a localidade. Por enquanto, não há registro de fatalidades.

Por volta das 17:30 hs, o pluviômetro do bairro Metalúrgico, na Região Leste, registrou 48,8 mm de chuvas no período de uma hora; o pluviômetro da Vila Nova mediu 42,2 mm de chuva no mesmo espaço de tempo, enquanto o pluviômetro do Nova Esperança informou a marca de 26,2 mm de chuvas neste mesmo intervalo de tempo. A estação pluviométrica do bairro Roberto Silveira registrou um total de 65 mm volume de chuvas acumulados no dia de hoje. Não há ocorrências de inundação, ou seja, de transbordo de rios.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, João Vitor da Silva Ramos, o órgão já acionou a Secretaria de Manutenção Urbana e o SAAE-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) para desobstrução da Rua A, no Siderlândia. “Estamos verificando as ocorrências mais urgentes para providenciar as soluções possíveis de serem realizadas ainda hoje à noite, na medida do possível. Certamente, amanhã teremos muito trabalho a ser realizado em função do temporal. A Defesa Civil também está atendendo as chamadas de urgência/emergência pelo telefone 199”.

O prefeito Rodrigo Drable está neste momento retornando do Rio de Janeiro e tão logo chegue à Barra Mansa percorrerá as localidades mais afetadas pelas chuvas.