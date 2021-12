Secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural vistoriaram estrutura feita pela concessionária que administra a rodovia



As Secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural de Barra Mansa vistoriaram uma estrutura de drenagem feita pela concessionária que administra a Via Dutra, na altura do distrito Floriano. Os respectivos secretários das Pastas, Vinícius Azevedo e Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, constataram que a obra contribui para ocorrências de alagamento na localidade nos dias de chuva. Eles foram ao local na segunda-feira, 13.

“Avaliamos que a concessionária vai ter que reparar a obra realizada. Ela destinou a drenagem de uma grande área para a rede pluvial do distrito Floriano, que não suporta a vazão da água que acumula na pista e na bacia.

A concessionária teria que ter direcionado isso para um córrego à esquerda da localidade”, explicou Vinícius Azevedo.

A Secretaria de Desenvolvimento Rural, responsável pelos distritos da cidade, disse que após a obra, realizada a cerca de um ano, e chegada do período chuvoso, muitos transtornos foram causados aos moradores de Floriano. “Impactou muito o local. Os moradores sofrem com alagamento, perdas e prejuízos”, disse Beleza.

A Secretaria de Meio Ambiente irá notificar a concessionária NovaDutra para que ela efetue os reparos necessários.